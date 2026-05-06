Fin de cavale : un faux adjudant de la DIC arrêté après six mois d’escroqueries en série

Les forces de sécurité ont mis fin aux agissements d'un redoutable escroc qui se faisait passer pour un adjudant de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Cet individu, qui opérait depuis six mois, a réussi à dépouiller de nombreuses victimes en utilisant l'intimidation et l'usurpation de fonction. Son arrestation marque le dénouement d'une longue traque menée par les autorités pour mettre un terme à ses activités illicites qui portaient gravement atteinte à l'image des corps d'élite de la police nationale.



Le mode opératoire du faussaire était bien rodé. Muni de faux documents et arborant parfois des attributs policiers, il abordait ses cibles en prétextant des enquêtes en cours ou des problèmes administratifs qu'il pouvait "régler" contre rémunération.





Profitant de la crainte qu'inspire la DIC, il parvenait à extorquer des sommes importantes à des citoyens crédules ou vulnérables. Sa capacité à manipuler son entourage lui a permis de passer entre les mailles du filet pendant plusieurs mois avant que des signalements concordants ne permettent de localiser sa planque.







L'enquête a révélé que l'individu n'en était pas à son coup d'essai et disposait de plusieurs identités d'emprunt. Lors de son interpellation, les enquêteurs ont saisi divers objets compromettants qui servaient à crédibiliser son personnage de policier. Actuellement en garde à vue, il devra répondre des chefs d'usurpation de fonction, d'escroquerie et de falsification de documents officiels.





MS/NDARINFO



