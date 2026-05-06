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Tarification de l'électricité : Ousmane Sonko exige une évaluation de la pertinence des prix

Mercredi 6 Mai 2026 - 20:34

Tarification de l'électricité : Ousmane Sonko exige une évaluation de la pertinence des prix

Dans le cadre du redressement stratégique du secteur de l'énergie, le Premier Ministre Ousmane Sonko a mis un accent particulier sur la réévaluation des mécanismes tarifaires actuels. Lors du Conseil des ministres du 6 mai 2026, il a souligné que la viabilité du secteur ne dépend pas seulement de la performance de la SENELEC, mais aussi de la justesse des prix appliqués aux consommateurs et de leur adéquation avec les réalités économiques du pays.

 

L'objectif de cette démarche est de déterminer si les tarifs en vigueur garantissent un équilibre financier suffisant pour le secteur tout en restant supportables pour les ménages et compétitifs pour les entreprises. Le chef du Gouvernement souhaite lever les zones d'ombre sur les subventions étatiques et s'assurer que le coût de l'énergie reflète une gestion optimisée des ressources nationales.

 

Le rôle central de la Commission de Régulation (CRSE)

 

Pour mener à bien cette mission, la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie (CRSE) a été officiellement sollicitée. Elle devra apporter une analyse approfondie des équilibres économiques sectoriels en examinant la structure des prix de production, de transport et de distribution. Cette évaluation permettra de savoir si les mécanismes de tarification actuels sont encore adaptés aux enjeux de 2026 ou s'ils nécessitent une réforme profonde.

 

L'analyse de la CRSE portera également sur la définition d’indicateurs objectifs de suivi. Ces outils permettront de mesurer l'impact réel des tarifs sur la soutenabilité financière de la SENELEC et sur le pouvoir d'achat des Sénégalais. En renforçant la transparence autour de la facturation, le Gouvernement espère instaurer un système plus équitable où chaque ajustement tarifaire est justifié par des gains d'efficacité réelle et non par des lacunes de gestion.

 

MS/NDARINFO


 



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