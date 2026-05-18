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Rapport de la Cour des comptes : les détails de l'enquête financière sur l'affaire Intermaq Sénégal SA

Lundi 18 Mai 2026 - 06:24

Rapport de la Cour des comptes : les détails de l'enquête financière sur l'affaire Intermaq Sénégal SA

La Cour des comptes a publié les conclusions de son rapport définitif concernant les flux financiers de l'entreprise Intermaq Sénégal SA, liée par un accord de sous-traitance à la firme espagnole Intermaq 2012 SL. Les investigations des magistrats financiers mettent en lumière des écarts significatifs entre la valeur initiale des contrats enregistrés et les volumes de capitaux effectivement tracés sur les comptes bancaires de la filiale sénégalaise, révélant un mécanisme de redistribution de fonds au profit de plusieurs intermédiaires et de leurs proches.

Selon les données consignées dans le rapport et relayées par le quotidien Libération, le point de départ de l'affaire repose sur un contrat de sous-traitance évalué à 4,5 milliards de francs CFA conclu avec l'entité espagnole Intermaq 2012 S L. L'examen des relevés bancaires par la Cour a toutefois révélé que le compte d'Intermaq Sénégal SA a été crédité d'un montant total de 16,425 milliards de francs CFA. Sur cette enveloppe globale, une somme de 7,2 milliards de francs CFA a été formellement mise à la disposition de Ferdinand Coly, qui occupait alors les fonctions de coordonnateur de la structure au Sénégal.

Entendu sous le régime de l'audition par les enquêteurs de la Cour des comptes, l'ancien international de football a précisé les modalités de gestion de ces fonds, affirmant aux magistrats avoir intégralement reversé cette somme de 7,2 milliards de francs CFA à l'opérateur économique Saïdou Amadou Kane. Les investigations comptables menées en aval ont permis de retracer une partie de ces capitaux vers le cercle familial de ce dernier.

Les limiers financiers ont ainsi identifié un flux de 1,3 milliard de francs CFA positionné sur le compte bancaire de l'épouse de Saïdou Amadou Kane, ainsi que deux virements distincts d'un montant de 500 millions de francs CFA chacun, libellés au nom de ses deux enfants mineurs. Le dossier est désormais consigné dans le rapport public de l'institution supérieure de contrôle.


MS/NDARINFO
 

 



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