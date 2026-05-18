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Procédure judiciaire : l'état d'esprit de Pape Malick Ndour après son transfert en prison.

Lundi 18 Mai 2026 - 07:06

Procédure judiciaire : l'état d'esprit de Pape Malick Ndour après son transfert en prison.
Des nouvelles de l’ancien ministre et coordonnateur des cadres de l’Alliance pour la République (APR), Pape Malick Ndour, placé sous mandat de dépôt et transféré à la maison d'arrêt de Rebeuss  dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte sur le dossier du Programme national des domaines agricoles communautaires (Prodac). 

Selon des informations du quotidien Les Échos, l'ancien membre du gouvernement est actuellement détenu au sein de la chambre 36 de l'établissement pénitentiaire.

Le journal précise que cette cellule présente des dimensions spacieuses, bien que ses conditions d'aménagement diffèrent de celles de la cellule 42, qui a précédemment servi de lieu de détention à plusieurs personnalités de l’ancien régime. En a croire le journal, Pape Malick Ndour aborde cette phase de la procédure d'instruction avec sérénité et stoïcisme.

MS/NDARINFO

 


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