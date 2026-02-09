êche artisanale en danger : les révélations de l'UNAPAS sur les "pirates" industriels au Cap-Skirring

L’Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal (UNAPAS) tire la sonnette d’alarme face à la multiplication des incursions de navires industriels dans les zones réservées. Lors de l'étape de Cap-Skirring de la campagne « Porter le flambeau », le président de l’organisation, Macoumba Dièye, a dénoncé le non-respect de la zone d'exclusion des 12 milles nautiques.



Ces violations répétées entraînent des conséquences dramatiques pour les acteurs locaux : destruction de filets, collisions frontales avec les pirogues et disparitions récurrentes de pêcheurs en mer. Le choix de cette étape sudiste, après Kafountine et Ziguinchor, souligne une cartographie de plus en plus alarmante des zones de conflits maritimes.





Madiarra Lakhone, président local de l’UNAPAS, a qualifié la situation de menace directe pour la souveraineté alimentaire et la stabilité des communautés côtières. La pêche artisanale, pilier fondamental de l’économie nationale, se heurte aujourd'hui à une pression industrielle jugée insoutenable. Outre la sécurisation de la bande côtière, les pêcheurs exigent l’audit et la publication transparente du pavillon de pêche sénégalais, ainsi qu'un renforcement immédiat de la surveillance maritime. Une attention particulière a également été demandée concernant la sensibilisation aux limites de la frontière maritime avec la Guinée-Bissau pour éviter les arrisages accidentels.





La manifestation, soutenue par le maire de Diembéring, Demba Niassy, a également été marquée par un hommage au défunt édile Léopold Abba Diatta. Malgré la gravité des revendications, les acteurs ont organisé une course de pirogues festive pour illustrer la vitalité de ce métier ancestral. L’UNAPAS maintient son plaidoyer pour une gestion durable des ressources, appelant les pouvoirs publics à transformer leurs engagements en actions concrètes pour protéger les milliers de familles dépendantes de la pêche artisanale sur la Grande-Côte, la Petite-Côte et en Casamance.





MS/NDARINFO



