Remaniement : Les sections PASTEF de Bignona et Podor sanctionnent

La section de PASTEF à Bignona a annoncé, par la voix de son chargé de la communication, l’exclusion de Yankhoba Diémé du parti, ouvrant une crise interne majeure au lendemain du remaniement ministériel.



Reconduit dans le nouveau gouvernement formé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo, ce dernier a pourtant été promu à un poste hautement stratégique en étant nommé ministre des Forces armées.





Selon les révélations du quotidien Libération parues dans son édition de ce mardi 2 juin, le nouveau chef du département de la Défense a déjà été retiré de l’ensemble des plateformes de communication de la formation politique, en attendant les suites officielles qui seront données à cette décision radicale.





Afin d’examiner cette situation inédite et de définir précisément les prochaines étapes, une réunion d’urgence de la section locale est par ailleurs programmée ce mardi soir à 20 h 30.





Cette vague de sanctions locales n'épargne pas le ministre de la Santé, Ibrahima Sy, lui aussi mis au ban par sa base politique dans le nord du pays.





Après le cas de Yankhoba Diémé à Bignona, c'est en effet au tour du ministre de la Santé et de l'Action sociale de subir exactement le même sort, suite à une décision d'exclusion prononcée par la section de PASTEF-Podor. Le chercheur a d'ailleurs été immédiatement retiré du groupe WhatsApp départemental de Podor.





Sur les réseaux sociaux, des contestations ciblent le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana et le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione. Ce dernier s'était autoproclamé "Bayfall" du projet.





MS/NDARINFO





