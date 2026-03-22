Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Riposte de Téhéran : Israël lourdement frappé par des missiles balistiques iraniens

Dimanche 22 Mars 2026 - 07:15

Riposte de Téhéran : Israël lourdement frappé par des missiles balistiques iraniens
Le conflit au Moyen-Orient connaît une escalade dramatique en ce vingt-deuxième jour d'affrontements. Ce samedi 21 mars 2026, le sud d'Israël a été la cible de frappes massives de missiles iraniens, touchant particulièrement les localités d'Arad et de Dimona. Le bilan provisoire fait état de dizaines de blessés.


Téhéran a officiellement revendiqué ces tirs, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte directe à un bombardement israélien ayant ciblé un site nucléaire iranien plus tôt dans la journée. Cette confrontation directe entre les deux puissances régionales marque un tournant dangereux dans la crise en cours, faisant craindre un embrasement généralisé au Moyen-Orient.


MS/NDARINFO
 
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Mali : Le préfet de Dioïla échappe à ses ravisseurs du JNIM après un mois de captivité

15/03/2026

GTA : les contrats du gaz peuvent-ils être renégociés ?

15/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

18/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Riposte de Téhéran : Israël lourdement frappé par des missiles balistiques iraniens

22/03/2026

Déclaration de Dakar : 15 patronnes de banques s'unissent pour financer les femmes

22/03/2026

Course-poursuite à Sédhiou : La BRS intercepte 80 kilos de chanvre indien à Niadième

22/03/2026

"On gagne sur le terrain" : Le coup de gueule de Gana Gueye depuis l'Angleterre

22/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?

21/03/2026

UGB : La CESL dénonce une "indifférence inouïe" et annonce une possible escalade

21/03/2026

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne : Comment s'inscrire sur le site du BAOS ?
Dans le cadre du programme de Migration Circulaire Sénégal-Espagne 2025-2026, le Bureau d’Accueil,...

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne

Migration circulaire 2026 : Le nouveau barème des salaires pour les ouvriers agricoles en Espagne
Le salaire des ouvriers agricoles en Espagne connaît une légère hausse en 2026, portée par la...

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS

Recrutement ouvriers agricoles en Espagne 2026 : Le guide complet du BAOS
Une opportunité majeure s'ouvre pour les travailleurs du secteur primaire. Dans le cadre du...