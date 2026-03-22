Riposte de Téhéran : Israël lourdement frappé par des missiles balistiques iraniens

Le conflit au Moyen-Orient connaît une escalade dramatique en ce vingt-deuxième jour d'affrontements. Ce samedi 21 mars 2026, le sud d'Israël a été la cible de frappes massives de missiles iraniens, touchant particulièrement les localités d'Arad et de Dimona. Le bilan provisoire fait état de dizaines de blessés.





Téhéran a officiellement revendiqué ces tirs, affirmant qu'il s'agissait d'une riposte directe à un bombardement israélien ayant ciblé un site nucléaire iranien plus tôt dans la journée. Cette confrontation directe entre les deux puissances régionales marque un tournant dangereux dans la crise en cours, faisant craindre un embrasement généralisé au Moyen-Orient.





MS/NDARINFO

