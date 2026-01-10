Ross-Béthio: Les riziculteurs dénoncent la mévente et accusent le ministère du Commerce

Les producteurs et transformateurs de riz du département de Dagana se sont mobilisés samedi à Ross-Béthio pour dénoncer la mévente de leur production malgré une récolte record, accusant le ministère du Commerce de ne pas avoir "joué sa partition".





"Les agriculteurs étaient en difficulté à la saison sèche chaude 2025 à cause d'une campagne difficile, le crédit agricole était inaccessible mais l'État a fait des efforts en subventionnant le paddy", a déclaré Pape Sandiour Dièye, président du collège des producteurs du département de Dagana, lors d'un point de presse.





Cette subvention a permis "d'avoir une bonne campagne et une production record de 300.000 tonnes de paddy qui transformé donne 187.000 tonnes de riz blanc", a-t-il précisé.





Mais "depuis, les stocks sont là invendus", a déploré M. Dièye. "Le ministère du Commerce n'a enlevé que 5.900 tonnes de riz blanc. Dans les rizeries, 9.000 tonnes de riz blanc sont en souffrance dans les magasins et 81.000 tonnes de paddy en souffrance", auxquelles s'ajoutent "85.000 tonnes de paddy en souffrance entre les mains des producteurs".





Pour l'hivernage sortant, la production tourne autour de 142.000 tonnes "qui ne peuvent être commercialisées", a-t-il ajouté.





"Le président de la République et le Premier ministre ont fait leur devoir. C'est le ministère du Commerce qui n'a pas joué sa partition", a accusé le responsable agricole.





"Nous avions une plateforme avec les riziers et nous avions convenu qu'avant de remettre un Dipa (document d'importation) à un importateur, on l'imposait d'acheter le riz local pour que la production soit écoulée", a-t-il rappelé.





"Depuis que le ministre a pris fonction, cela a arrêté, il remet les Dipa, les gens importent le riz et la production locale reste sur place", a dénoncé M. Dièye.





"C'est la première fois qu'on fixe le prix du riz blanc à 350 francs CFA (le kilogramme), le ministre fait baisser le prix du riz importé pour que notre production soit invendue", a-t-il affirmé.





"L'État pouvait imposer des taxes sur le riz importé pour qu'il soit moins acheté mais c'est le contraire qui a été fait pour bloquer le riz de la vallée", a-t-il conclu.





Le Sénégal importe massivement du riz, aliment de base de la population, malgré les efforts pour développer la production locale dans la vallée du fleuve Sénégal.





