Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Ross-Béthio: Les riziculteurs dénoncent la mévente et accusent le ministère du Commerce

Samedi 10 Janvier 2026

Ross-Béthio: Les riziculteurs dénoncent la mévente et accusent le ministère du Commerce

Les producteurs et transformateurs de riz du département de Dagana se sont mobilisés samedi à Ross-Béthio pour dénoncer la mévente de leur production malgré une récolte record, accusant le ministère du Commerce de ne pas avoir "joué sa partition".
 

"Les agriculteurs étaient en difficulté à la saison sèche chaude 2025 à cause d'une campagne difficile, le crédit agricole était inaccessible mais l'État a fait des efforts en subventionnant le paddy", a déclaré Pape Sandiour Dièye, président du collège des producteurs du département de Dagana, lors d'un point de presse.
 

Cette subvention a permis "d'avoir une bonne campagne et une production record de 300.000 tonnes de paddy qui transformé donne 187.000 tonnes de riz blanc", a-t-il précisé.
 

Mais "depuis, les stocks sont là invendus", a déploré M. Dièye. "Le ministère du Commerce n'a enlevé que 5.900 tonnes de riz blanc. Dans les rizeries, 9.000 tonnes de riz blanc sont en souffrance dans les magasins et 81.000 tonnes de paddy en souffrance", auxquelles s'ajoutent "85.000 tonnes de paddy en souffrance entre les mains des producteurs".
 

Pour l'hivernage sortant, la production tourne autour de 142.000 tonnes "qui ne peuvent être commercialisées", a-t-il ajouté.


"Le président de la République et le Premier ministre ont fait leur devoir. C'est le ministère du Commerce qui n'a pas joué sa partition", a accusé le responsable agricole.
 

"Nous avions une plateforme avec les riziers et nous avions convenu qu'avant de remettre un Dipa (document d'importation) à un importateur, on l'imposait d'acheter le riz local pour que la production soit écoulée", a-t-il rappelé.
 

"Depuis que le ministre a pris fonction, cela a arrêté, il remet les Dipa, les gens importent le riz et la production locale reste sur place", a dénoncé M. Dièye.
 

"C'est la première fois qu'on fixe le prix du riz blanc à 350 francs CFA (le kilogramme), le ministre fait baisser le prix du riz importé pour que notre production soit invendue", a-t-il affirmé.
 

"L'État pouvait imposer des taxes sur le riz importé pour qu'il soit moins acheté mais c'est le contraire qui a été fait pour bloquer le riz de la vallée", a-t-il conclu.
 

Le Sénégal importe massivement du riz, aliment de base de la population, malgré les efforts pour développer la production locale dans la vallée du fleuve Sénégal.

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris

Plus de 100 millions FCFA empochés : le féticheur malien en fuite à Paris
L'affaire secoue tout le Mali. Sinayoko Karamoko, le féticheur qui avait promis de ramener la Coupe...

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"

Gana Guèye: "Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour marquer l'histoire"
Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers...

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"

CAN 2025: le gouvernement congolais offre une Jeep à Michel Kuka, l'homme-statue "Lumumba"
Devenu la star des tribunes lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, Michel Kuka...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

04/01/2026
SERVICES