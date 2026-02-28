Connectez-vous
Frappes contre l'Iran : La Russie met en garde contre une « catastrophe radiologique »

Samedi 28 Février 2026

Frappes contre l'Iran : La Russie met en garde contre une « catastrophe radiologique »

La Russie a vigoureusement dénoncé, ce samedi 28 février 2026, les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, qualifiant cette offensive d'« aventure dangereuse » pour la stabilité mondiale.

Dans un communiqué officiel relayé par l'AFP, la diplomatie russe a affirmé que ces opérations visent délibérément à détruire le gouvernement iranien au motif que ce dernier refuse de se soumettre au « diktat » occidental. Moscou avertit que cette escalade militaire rapproche inexorablement la région d'une catastrophe multidimensionnelle, touchant aussi bien les domaines humanitaire et économique que sécuritaire.
 

Le ministère russe des Affaires étrangères a notamment souligné le risque d'une dérive vers une tragédie radiologique, une mise en garde particulièrement alarmante dans le contexte actuel de tensions nucléaires. Pour le Kremlin, Washington et Tel-Aviv portent la responsabilité d'une dynamique qui pourrait embraser l'ensemble de la zone. Cette déclaration marque un durcissement du ton de la Russie face aux interventions alliées, alors que la communauté internationale observe avec inquiétude l'accélération de ce cycle de violences au Moyen-Orient.
 

MS/NDARINFO
 


