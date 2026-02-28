Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Grève des transports au Sénégal : 72 heures de paralysie annoncées dès le 28 mars

Samedi 28 Février 2026

Grève des transports au Sénégal : 72 heures de paralysie annoncées dès le 28 mars

La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a officiellement annoncé un mot d’ordre de grève de 72 heures à compter du 28 mars 2026 à minuit. Cette mobilisation d'envergure nationale vise à dénoncer le mutisme des autorités face à une série de revendications jugées vitales pour la survie du secteur, notamment la concurrence déloyale des plateformes numériques et les restrictions de circulation nocturne.

Fallou Samb, membre influent de la Fédération, a exhorté l'ensemble des acteurs, des chauffeurs de taxis aux conducteurs de gros porteurs, à immobiliser leurs véhicules pour exiger une concertation réelle sur les réformes en cours.
 

Au cœur du conflit figure l'expansion des applications de transport internationales qui, selon les syndicats, contourneraient la réglementation nationale sur les licences de transport en commun. Par ailleurs, les transporteurs contestent vigoureusement l'interdiction de circuler entre minuit et 5 heures du matin imposée aux véhicules de type Toyota Hiace, jugeant cette mesure de sécurité routière discriminatoire.

« L'État doit prendre conscience que nous sommes des citoyens sénégalais. Rien ne peut se faire sans nous », a martelé M. Samb, rappelant que ce mouvement de grève fait suite à l'expiration d'un préavis resté sans réponse satisfaisante de la part du gouvernement.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Malika : De la drogue dissimulée dans la couche d'un bébé, 9 trafiquants arrêtés

28/02/2026

Grève des transports au Sénégal : 72 heures de paralysie annoncées dès le 28 mars

28/02/2026

Frappes contre l'Iran : La Russie met en garde contre une « catastrophe radiologique »

28/02/2026

« Libérez nos supporters » : Le cri du cœur de Kalidou Koulibaly

28/02/2026

Escalade militaire : Israël et les États-Unis lancent une offensive conjointe sur l'Iran

28/02/2026

De Saint-Louis à Saly : Le cambrioleur se perd dans la résidence après son forfait

28/02/2026