Grève des transports au Sénégal : 72 heures de paralysie annoncées dès le 28 mars

La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a officiellement annoncé un mot d’ordre de grève de 72 heures à compter du 28 mars 2026 à minuit. Cette mobilisation d'envergure nationale vise à dénoncer le mutisme des autorités face à une série de revendications jugées vitales pour la survie du secteur, notamment la concurrence déloyale des plateformes numériques et les restrictions de circulation nocturne.



Fallou Samb, membre influent de la Fédération, a exhorté l'ensemble des acteurs, des chauffeurs de taxis aux conducteurs de gros porteurs, à immobiliser leurs véhicules pour exiger une concertation réelle sur les réformes en cours.





Au cœur du conflit figure l'expansion des applications de transport internationales qui, selon les syndicats, contourneraient la réglementation nationale sur les licences de transport en commun. Par ailleurs, les transporteurs contestent vigoureusement l'interdiction de circuler entre minuit et 5 heures du matin imposée aux véhicules de type Toyota Hiace, jugeant cette mesure de sécurité routière discriminatoire.



« L'État doit prendre conscience que nous sommes des citoyens sénégalais. Rien ne peut se faire sans nous », a martelé M. Samb, rappelant que ce mouvement de grève fait suite à l'expiration d'un préavis resté sans réponse satisfaisante de la part du gouvernement.





MS/NDARINFO



