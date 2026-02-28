Connectez-vous
Escalade militaire : Israël et les États-Unis lancent une offensive conjointe sur l'Iran

Samedi 28 Février 2026

Escalade militaire : Israël et les États-Unis lancent une offensive conjointe sur l'Iran

Israël a annoncé avoir mené, ce samedi 28 février 2026, des frappes aériennes ciblées contre Téhéran, marquant une intensification sans précédent du conflit direct avec la République islamique.

Peu après le déclenchement des hostilités, le président américain Donald Trump a confirmé l'implication de Washington en annonçant le lancement d'« opérations de combat majeures » contre l'Iran pour détruire ses capacités de missiles et sa marine.

Ces frappes interviennent dans un contexte de haute tension alors que les deux pays étaient engagés, il y a encore quelques heures, dans des négociations nucléaires à Oman.

En réponse, Téhéran a déjà enclenché des représailles avec des lancers de missiles vers l’État hébreu, poussant Israël à décréter l’état d’urgence et à fermer son espace aérien.

 

La situation sur le terrain reste confuse avec des explosions signalées à Téhéran et Ispahan, tandis que l’Iran fait face à une coupure quasi totale des communications téléphoniques et à une instabilité majeure du réseau internet.

Donald Trump, s'adressant directement au peuple iranien sur sa plateforme Truth Social, a affirmé que l'objectif était d'éliminer des « menaces imminentes » tout en promettant une ère de liberté.

Cette rupture brutale du dialogue diplomatique, alors que l'Iran venait d'accepter de ne plus stocker d'uranium enrichi, plonge la région dans une incertitude totale, menaçant l'annulation du prochain round de discussions prévu pour le lundi 2 mars.
 

MS/NDARINFO
 


