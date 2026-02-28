Connectez-vous
« Libérez nos supporters » : Le cri du cœur de Kalidou Koulibaly

Samedi 28 Février 2026

Le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly apporte son soutien aux 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc depuis la finale de la CAN remportée le 18 janvier dernier.

Dans un message vocal diffusé par la Fédération sénégalaise de football (FSF), le défenseur a tenu à expliquer que la discrétion observée par les joueurs jusque-là n'était pas un signe d'indifférence, mais une volonté de ne pas interférer avec les démarches diplomatiques et judiciaires en cours.

Alors que la justice marocaine a requis des peines allant de trois mois à un an de prison, le capitaine a affirmé que l'ensemble du groupe restait profondément touché par cette épreuve humaine.
 

Tout en réitérant sa confiance dans les canaux diplomatiques, Kalidou Koulibaly a qualifié la situation des supporters de « dure et profondément injuste », rappelant que ce trophée continental porte également leur empreinte.

Le défenseur a souligné que le silence médiatique des joueurs visait avant tout à éviter la politisation d'une affaire sensible pour ne pas nuire à l'objectif commun de libération.

En plein mois de Ramadan et de Carême, il a adressé un message de courage aux familles des détenus et a conclu par un appel vibrant :

« Libérez nos supporters ! », assurant que l'équipe reste mobilisée dans l'ombre pour leur retour imminent au Sénégal.
 

MS/NDARINFO
 


