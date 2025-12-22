Route Sandiniéry-Tanaff : Le Président Diomaye lance le bitumage de 26 km vers la Guinée-Bissau

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé lundi le projet d'aménagement et de bitumage de la route Sandiniéry – Tanaff – Frontière Guinée-Bissau, une infrastructure stratégique de 26 kilomètres qui répond à une attente de longue date des populations de la Casamance. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Diomaye pour la Casamance et marque une étape majeure dans le désenclavement de l'intérieur du pays.



Cette infrastructure routière contribuera de manière significative au désenclavement de l'intérieur du Sénégal, au renforcement des échanges transfrontaliers avec la Guinée-Bissau et à la dynamisation de l'économie locale dans cette zone longtemps enclavée.



Un levier de développement pour la Casamance

Le projet répond à une attente séculaire des populations de la région en améliorant considérablement la mobilité des personnes et des biens, la sécurité routière et l'accès aux services sociaux et économiques. Le Chef de l'État s'est réjoui de l'impact direct de cette réalisation sur les conditions de vie des populations riveraines.



"Les infrastructures routières constituent un levier essentiel de développement, de cohésion territoriale et d'intégration sous-régionale", a souligné le Président Diomaye Faye, insistant sur la dimension stratégique de ce projet pour les échanges économiques entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.



Annonce d'un déplacement présidentiel à Kolda

À cette occasion, le Président de la République a également annoncé son intention d'effectuer prochainement un déplacement à Kolda, en réponse aux sollicitations des populations de cette région. Cette visite s'inscrit dans la continuité de sa tournée économique en Casamance.



Le Chef de l'État a rappelé que le Plan Diomaye pour la Casamance concerne l'ensemble de la Casamance naturelle, "dans une approche globale, inclusive et équilibrée du développement territorial", soulignant ainsi la volonté du gouvernement de ne négliger aucune zone de cette vaste région.



Des projets structurants au service des territoires

À travers cette réalisation majeure, l'État sénégalais réaffirme sa détermination à conduire des projets structurants, utiles et durables, au service des territoires et du bien-être des populations. Le bitumage de la route Sandiniéry-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau s'ajoute aux nombreuses initiatives déjà lancées dans le cadre du Plan Diomaye pour la Casamance, dont le déminage et la relance économique de la région.



Cette infrastructure de 26 kilomètres devrait transformer durablement la vie économique et sociale de la zone frontalière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, facilitant les échanges commerciaux et l'intégration sous-régionale.



