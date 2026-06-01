Rupture : PASTEF refuse de participer au nouveau gouvernement

Dans un communiqué publié ce lundi soir à quelques minutes de la publication de la liste du nouveau Gouvvernement, le Comité exécutif (COMEX) de Pastef-Les Patriotes a annoncé que la formation souverainiste ne participera pas au prochain gouvernement et n’y sera représentée par aucun ministre. Cette décision fait suite à plusieurs séances d'échanges engagées avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en vue de la constitution du nouvel attelage ministériel.



Ces discussions s'inscrivaient initialement dans un esprit de responsabilité et conformément aux engagements du parti, réitérés par le président Ousmane Sonko lors de son installation récente au perchoir de l’Assemblée nationale.





Un long entretien au sommet entre le chef de l'État et son mentor politique a scellé cette rupture, après le rejet des dernières propositions du parti. Tenue ce matin, cette audience cruciale entre le Président Bassirou Diomaye Faye et le Président Ousmane Sonko a certes permis de confirmer des convergences, mais elle a surtout mis en exergue des points de désaccord profonds.



Les frictions portent notamment « autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif », dont le parti au pouvoir affirme ignorer totalement la structure finale.





Après une réunion de restitution aux instances du parti, de nouvelles propositions ont été soumises au chef de l'État, sans obtenir de réponse favorable. Tout en actant ce divorce pour la gestion de l'Exécutif, le COMEX a souhaité un « plein succès à la nouvelle équipe » et promis de revenir plus amplement sur les détails de cette crise inédite.





SN/NDARINFO



