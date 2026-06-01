Officiel : Mouhamadou Makhtar Cissé ministre de l’Intérieur

Haut fonctionnaire chevronné et figure clé de l'administration publique sénégalaise, Mouhamadou Makhtar Cissé a été officiellement nommé ministre de l’Intérieur au sein du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo. Cet inspecteur général d'État (IGE), qui a déjà occupé de très hautes fonctions étatiques par le passé, hérite d'un portefeuille hautement stratégique et de souveraineté.





Sa nomination intervient dans le cadre de la réorganisation complète de l'équipe exécutive, actée à la suite d'arbitrages rigoureux menés par le président de la République Bassirou Diomaye Faye pour s'entourer de profils techniques et expérimentés.





En prenant la tête de la Place Washington, l'ancien directeur général de la Senelec et de la Douane se retrouve au cœur du dispositif sécuritaire et électoral du pays.





Mouhamadou Makhtar Cissé aura pour lourde mission de veiller à la sécurité publique, à l'administration du territoire et à la consolidation de la cohésion nationale.





Choisi pour sa rigueur et sa profonde connaissance des rouages de l'État, sa présence au ministère de l'Intérieur incarne parfaitement la volonté affirmée par l'Exécutif de s'appuyer sur des compétences transversales et de consensus pour mener à bien les réformes prioritaires du mandat présidentiel.





SN/NDARINFO







