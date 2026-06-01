Sénégal : Plus de 143 000 moutons invendus après la Tabaski

La fête de la Tabaski 2026 a été marquée par une offre exceptionnelle et inédite de moutons sur l’ensemble du marché sénégalais. Selon les données officielles communiquées par le directeur de l’Élevage, Mamadou Diagne, près de 1,6 million de moutons ont été recensés à travers le pays, établissant un niveau historique jamais atteint lors des précédentes éditions de cette célébration religieuse.





Intervenant sur les ondes de la RFM, le directeur a indiqué que l’objectif initial fixé par les autorités étatiques avait été largement dépassé. Alors que les besoins nationaux étaient estimés à 900 000 têtes, l’offre globale disponible a largement excédé ce seuil réglementaire grâce à la combinaison d'une forte production nationale et d’importantes vagues d’importations en provenance des pays frontaliers.





Malgré cet approvisionnement record sur les foirails, un volume important de 143 497 moutons n’a finalement pas trouvé preneur à l’issue de la campagne de commercialisation. Selon les explications de Mamadou Diagne rapportées par Pressafrik et Senego, ce surplus s’explique principalement par la progression fulgurante de la production locale, portée par l’essor de l’élevage urbain et les efforts structurels consentis ces dernières années dans le secteur (campagnes de vaccination, amélioration de l’alimentation animale et soutiens directs aux éleveurs).





À cette dynamique interne s’ajoutent les flux d'importations venus de la Mauritanie, qui représente à elle seule près de 85 % des entrées de moutons, et du Mali qui complète les 15 % restants. Cette disponibilité massive a ainsi garanti un accès total au cheptel sur le territoire, tout en laissant un reliquat conséquent d'invendus après la fête.





SN/NDARINFO



