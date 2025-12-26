Connectez-vous
Noël à Saint-Louis : Le diocèse prie pour la paix et appelle à la réconciliation nationale

Vendredi 26 Décembre 2025

Noël à Saint-Louis : Le diocèse prie pour la paix et appelle à la réconciliation nationale

Le diocèse de Saint-Louis a célébré, les 24 et 25 décembre, la fête de la Nativité, un événement religieux marquant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem. Les célébrations ont été marquées par des appels à la paix, à la réconciliation politique et à la lutte contre le chômage des jeunes.
 

Prières pour la paix et appel à la réconciliation

"Dans le Diocèse de Saint-Louis, nous avons eu plusieurs célébrations depuis le 24 décembre avec la nuit de la Nativité où nous avons chanté Gloire à Dieu, mais nous avons prié aussi pour la paix dans le monde, invitant les autorités, surtout tous les acteurs politiques à la réconciliation afin de travailler pour le développement de ce pays-là", a déclaré Abbé Louis Gomis, chancelier du diocèse de Saint-Louis.
 

Dans un entretien à l'APS, il a également invité les jeunes à travailler davantage pour relever le défi du chômage. "Nous avons aussi invité les jeunes à travailler davantage pour relever le défi lié à la lutte contre le chômage et la promotion de l'éducation afin de pouvoir travailler pour construire cette nation qui nous est chère", a-t-il lancé.
 

Célébrations dans plusieurs lieux de culte


Les différentes célébrations ont eu lieu mercredi à la Cathédrale, puis jeudi à Notre-Dame de Lourdes et au sanctuaire diocésain marial de Savoigne dans la ville tricentenaire de Saint-Louis.
 

Dans sa communication, le religieux est revenu sur la dimension de la célébration de cette année, soulignant que Noël est célébré cette année dans une particularité parce que nous sommes dans l'année Sainte du jubilé de l'espérance.
 

Humilité et simplicité pour l'année jubilaire

Il a indiqué que le Pape Léon XIV a demandé à la communauté de faire une célébration qui sera marquée cette année par l'humilité et la simplicité, en cohérence avec le message du jubilé de l'espérance proclamé par le Vatican.
 

Cette année jubilaire donne une dimension particulière aux célébrations de Noël à Saint-Louis, invitant les fidèles à une réflexion profonde sur les valeurs d'espérance, de réconciliation et d'engagement pour le bien commun dans un contexte national marqué par des défis économiques et sociaux.

APS
 


