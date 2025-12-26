Noël à Saint-Louis : Le diocèse prie pour la paix et appelle à la réconciliation nationale

"Dans le Diocèse de Saint-Louis, nous avons eu plusieurs célébrations depuis le 24 décembre avec la nuit de la Nativité où nous avons chanté Gloire à Dieu, mais nous avons prié aussi pour la paix dans le monde, invitant les autorités, surtout tous les acteurs politiques à la réconciliation afin de travailler pour le développement de ce pays-là", a déclaré Abbé Louis Gomis, chancelier du diocèse de Saint-Louis.



