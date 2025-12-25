Connectez-vous
Don de jouets à Saint-Louis : Le DG du Groupe Access provoque le sourire des enfants

Jeudi 25 Décembre 2025

Papa Maguette Dièye Anne, directeur général du Groupe Access, a offert mercredi des jouets aux enfants de Saint-Louis, provoquant joie et émerveillement dans les familles. Cette action généreuse d'un fils de la ville témoigne de son attachement à Ndar et de son engagement auprès des plus jeunes en cette fin d'année.
 

Un geste qui émeut et inspire

 

"C'est un digne fils de Saint-Louis attaché à sa ville qui a pris de ses biens, soucieux de provoquer le sourire chez les enfants en cette fin d'année", a déclaré Aïcha Aïdara lors de la cérémonie de remise des cadeaux.
 

Elle a souligné l'exemplarité de cette initiative : "Il a montré la voie aux autorités et aux bonnes volontés. Les enfants sont ravis, les visages de leurs parents rayonnent. Je suis émue de ce moment de partage."
 

Un appel à la diaspora saint-louisienne

 

Aïcha Aïdara a profité de l'occasion pour lancer un appel aux Saint-Louisiens établis ailleurs : "Les Saint-Louisiens de la diaspora qui ont les moyens ne doivent pas oublier leur ville. Nous n'avons que cette ville", insistant sur l'importance de la solidarité envers Ndar.
 

Un parcours brillant et distingué


Il faut rappeler que Papa Maguette Dièye Anne, diplômé de Columbus State University aux États-Unis et ancien responsable administratif et financier de la Senelec, a reçu le Cauris d'Or de l'Entreprise Citoyenne en 2019, une distinction qui récompense l'engagement sociétal des entreprises sénégalaises.
 

Le Groupe Access, qu'il dirige, a également été primé il y a huit ans avec le prix de la PME la plus dynamique du Sénégal et de l'espace UEMOA, décerné par ECOFINANCE, confirmant ainsi l'excellence de sa gestion et son rayonnement dans la sous-région.
 

Ce don de jouets s'inscrit dans la continuité de l'engagement citoyen de Papa Maguette Dièye Anne envers sa ville natale de Saint-Louis, témoignant qu'au-delà de la réussite professionnelle, le soutien aux plus jeunes reste une priorité pour ce fils de Ndar.

 



