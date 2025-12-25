Armée : 1996 nouvelles recrues dont 92 femmes reçoivent le drapeau national à Bango

Saint-Louis - BANGO| Le lieutenant Mamadou Ndiaye, chef de corps du 12e bataillon d'instruction, a présidé mercredi la cérémonie de présentation du drapeau aux recrues de la troisième fraction du contingent 2025 à la place Deh Momath Gary à Dakar-Bango. Au total, 1996 jeunes Sénégalais, dont 92 femmes, ont achevé leur formation initiale de combattant après quatre mois d'instruction.





Quatre mois de formation militaire



"Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour sacrifier à une tradition, c'est-à-dire la cérémonie de présentation du drapeau aux recrues de la troisième fraction du contingent 2025. Il y a de cela quatre mois, ces jeunes Sénégalais ont franchi les portails de notre institution pour venir faire leur formation initiale du combattant, qui est nécessaire à tout militaire qui débute dans l'armée", a déclaré le lieutenant Mamadou Ndiaye.





Les recrues ont subi des épreuves rigoureuses durant ces quatre mois de formation. "Ils ont subi des rudes épreuves, une formation militaire qui, vous savez, n'est pas très facile. Ils ont enduré, et nous avons jugé net que, actuellement, ils sont aptes à voir le drapeau national", a souligné le chef de corps du 12e bataillon d'instruction.





Comprendre le sens profond du drapeau

La présentation du drapeau national ne constitue pas seulement un acte symbolique, mais représente une étape cruciale dans la formation des jeunes soldats. "Le drapeau national qu'ils ont l'habitude de voir, comme je l'ai dit dans mon discours, mais il faut qu'ils comprennent le sens de ce drapeau", a insisté le lieutenant Ndiaye.





"C'est pour cela qu'on va expliquer ce que c'est que le drapeau national. À partir de cet instant, je sais qu'ils auront une autre appréhension de ce drapeau. Ils vont comprendre mieux ce drapeau national", a-t-il ajouté, soulignant l'importance de cette cérémonie dans le parcours militaire des nouvelles recrues.





Une présence féminine en progression

Parmi les 1996 recrues ayant terminé avec succès leur formation initiale, 92 sont des femmes, témoignant de la féminisation progressive de l'armée sénégalaise. Cette présence féminine illustre l'ouverture de l'institution militaire aux jeunes Sénégalaises désireuses de servir leur pays.





Cette cérémonie marque la fin de la formation initiale et le début de la carrière militaire proprement dite pour ces jeunes soldats qui rejoindront prochainement les différentes unités de l'armée sénégalaise.



