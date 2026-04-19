Saint-Louis candidate officiellement pour la Journée internationale du Jazz 2027

Saint-Louis s'apprête à vibrer au rythme de la 34e édition du Festival international de Jazz, prévue du 13 au 17 mai 2026. Idriss Bengeloun, président de l’Association Saint-Louis Jazz, a dévoilé hier samedi une programmation d’exception qui confirme le statut de la cité portuaire comme carrefour mondial des sonorités.





Cette édition, placée sous le signe du dialogue des cultures, verra notamment la participation du groupe de Henry Corey, venu de La Nouvelle-Orléans, symbolisant le jumelage historique entre les deux villes.





Le festival ne se limitera pas à la grande scène ; il investira l'Institut français, le Centre culturel Habib Faye et le Hangar de Keur Thiane pour des showcases et jam sessions.





Au-delà des têtes d'affiche internationales comme Kuba Stankiewicz ou le Baobab Orchestra, l'événement mettra à l'honneur les traditions locales avec le Tambour-Major Khadim Niang et les chanteuses de fanal. Fort de son rayonnement, Saint-Louis a officiellement annoncé sa candidature pour accueillir la Journée internationale du Jazz en 2027, sous l'égide de l'UNESCO.





MS

