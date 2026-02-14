Connectez-vous
Sommet de l'UA : Ousmane Sonko porte la voix du Sénégal à Addis-Abeba

Samedi 14 Février 2026

Le Premier ministre Ousmane SONKO représente le Président de la République à la 39e session ordinaire de l'Union Africaine (UA) en Éthiopie. Ce rendez-vous continental, qui se déroule les 14 et 15 février, est axé cette année sur une thématique vitale : « Assurer la disponibilité de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».

La présence du chef du gouvernement sénégalais souligne l'engagement du pays dans les grandes orientations stratégiques du continent.

Dès l'ouverture du sommet ce samedi, Ousmane SONKO a multiplié les échanges diplomatiques. Il a notamment eu un entretien bilatéral avec le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed ALI. Les deux dirigeants ont discuté de questions d'intérêt commun, visant à renforcer la coopération entre Dakar et Addis-Abeba au sein de l'espace panafricain.

Ce sommet de l'UA constitue une plateforme cruciale pour le Sénégal afin de porter ses positions sur la gestion des ressources en eau et l'intégration africaine.

MS/NDARINFO
 


