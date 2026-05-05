L'UGB et la commune de Gandon scellent une alliance historique pour le développement local

L’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et la commune de Gandon ont franchi une étape historique ce mardi 5 mai 2026 en signant une convention-cadre de partenariat institutionnel. Cet accord, le premier du genre depuis la création de l'université en 1990, vise à formaliser les relations entre l'institution académique et sa commune d'accueil.





Alpha Mamadou Diop, maire de la commune de Gandon, a souligné l'importance de mettre fin à une absence de cadre légal qui durait depuis plus de trente ans. Pour l'édile, cette signature symbolique ouvre la voie à une collaboration approfondie.





« Au-delà de la dimension purement administrative, nous entendons bâtir une alliance stratégique privilégiée. Il s’agit de sceller l’union entre le savoir académique et le patrimoine territorial, de créer une synergie féconde entre l’institution universitaire et la collectivité, et de mettre enfin la science au service du développement local », a indiqué l'édile.







Pour l'UGB, ce partenariat s'inscrit directement dans la Vision Sénégal 2050 et le plan stratégique 2026-2030 de l'institution. Le professeur Alé Kane, directeur en charge de la coopération, a précisé que Gandon servira de commune pilote avant une extension du modèle à l'ensemble des collectivités du Pôle Nord, de Saint-Louis à Podor. La convention s'articulera autour d'une feuille de route concrète incluant la formation, la recherche et le service à la communauté, sous la supervision d'un comité de suivi paritaire.





