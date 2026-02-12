Saint-Louis : MicroSoleil forme 35 producteurs de Guelack à la technique du biochar

L'organisation MicroSoleil a organisé mercredi un atelier de partage sur le biochar dans le village de Guelack, situé dans la zone de Rao, au nord de Saint-Louis. Trente-cinq producteurs ont été formés à cette technique naturelle de fertilisation des sols.





Le biochar est un amendement organique obtenu à partir de matières végétales issues des champs. Sa confection, naturelle et rapide, permet d'enrichir les sols de manière optimale, sans recours aux produits chimiques.





"Nous avons noué une collaboration avec le village de Guelack pour la fabrication du biochar. Nous invitons les agriculteurs à adopter ce procédé et à s'éloigner des pesticides nuisibles au sol, à notre santé et à notre environnement. Il est possible de cultiver et d'avoir de bons rendements sans faire usage des produits chimiques", a déclaré Bubacarr F. Colley, co-fondateur et directeur général de MicroSoleil.





Originaire du village gambien de Ndemban Jola, Bubacarr F. Colley est lui-même issu d'une famille de paysans dont la tradition agricole remonte à plusieurs générations. Cette expérience personnelle nourrit son engagement pour une agriculture naturelle et durable.





Julia Harrington Reddy, co-fondatrice et directrice exécutive de MicroSoleil, a rappelé la réalité économique des petits exploitants. "Il est très difficile pour les petits producteurs d'acheter les produits chimiques, pesticides et fertilisants. Nous avons trouvé qu'avec le biochar, qui est naturel, des procédés de fertilisation et d'enrichissement peuvent être créés avec des produits naturels", a-t-elle expliqué.





La directrice a rappelé la philosophie de l'organisation : "Dans l'agriculture naturelle, on ne lutte pas contre la nature, mais on retravaille avec elle. Nous devons avoir dans l'esprit le slogan du biochar : une planète plus verte et une vie meilleure."





Baye Touré, représentant de MicroSoleil dans la zone nord et point focal de l'organisation, a exprimé son ambition de disséminer la technique. "Mon ambition est que ce procédé soit partagé. Nous allons travailler à créer un réseau actif pour en tirer pleinement profit", a-t-il déclaré, saluant "la mobilisation et l'implication des villageois qui ont montré leur intérêt à la formation".





Les 35 producteurs formés lors de cet atelier sont appelés à diffuser le savoir acquis dans l'ensemble de la zone, créant ainsi un effet démultiplicateur dans la région de Saint-Louis.



