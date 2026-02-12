Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
39 ans sous les drapeaux : le parcours d’exception du général Mbaye Cissé, du Mali aux États-Unis

Jeudi 12 Février 2026

Une page prestigieuse de l’histoire militaire sénégalaise s’est tournée hier au Camp Dial Diop. Le général d’armée Mbaye Cissé, nommé à la tête des armées en avril 2023, a fait ses adieux officiels au service actif lors d’une cérémonie empreinte de solennité et d’émotion.

Devant le ministre des Forces armées, ses frères d’armes et sa famille, le général a effectué son dernier salut aux drapeaux, marquant la fin d’un parcours exceptionnel de près de quatre décennies.
 

Dans son message d'adieu consigné dans le livre d'or, le général Cissé a exhorté les troupes à rester « unies dans l'effort » et « exemplaires dans la conduite », rappelant que l'armée doit demeurer un pilier de stabilité et de confiance pour la Nation.

Brillant intellectuel formé à l’ENOA de Thiès, en France et aux États-Unis, il laisse derrière lui l'image d'un chef rigoureux ayant commandé tant sur le territoire national qu'en opérations extérieures.
 

Ce départ du service actif ouvre la voie à une nouvelle ère pour le commandement militaire. Le flambeau est désormais transmis au vice-amiral d’escadre Oumar Wade, dont l’installation officielle dans ses fonctions de Chef d’État-major général des Armées est prévue pour le 17 février prochain.
 

MS/NDARINFO
 


