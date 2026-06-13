Six personnes interpellées à Linguère pour transmission volontaire du VIH

Six individus ont été interpellés dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH, à la suite d'une opération coordonnée menée sur délégation judiciaire du Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Louga.

L'opération a réuni la Division Spéciale de lutte contre la Cybercriminalité (DSC), le Groupe de Recherche et d'Interpellation (GRI) de la Division des Investigations Criminelles (DIC) et le Commissariat Urbain de Linguère, dans le cadre de l'enquête principale ouverte autour d'un suspect principal.

Conformément aux nécessités de la procédure et dans le respect des protocoles sanitaires requis, des examens médicaux ont été diligentés sur les personnes interpellées. À l'issue des tests de dépistage, quatre des six mis en cause se sont révélés séropositifs au VIH, établissant selon les enquêteurs la matérialité des faits de transmission volontaire de cette affection sexuellement transmissible au préjudice de tiers. L'ensemble des mis en cause a été placé en garde à vue.



