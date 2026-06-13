Trafic illicite : un individu interpellé à Diamanouta avec 1,5 million de marchandises

La Brigade de gendarmerie de Médina Yoro Foulah a saisi, dans la nuit du 11 au 12 juin 2026, 102 grosses de cigarettes d'origine étrangère et une quantité de médicaments en vrac, lors d'une opération de lutte contre le trafic illicite au village de Diamanouta, dans la commune de Koulinto.
Menée aux environs de 00h15, l'opération a conduit à l'interpellation d'un individu, placé à la disposition des enquêteurs. La marchandise saisie est estimée à environ 1 500 000 francs CFA. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine et la destination de ces produits introduits frauduleusement sur le territoire sénégalais.
MS/NI