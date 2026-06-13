Trafic illicite : un individu interpellé à Diamanouta avec 1,5 million de marchandises

La Brigade de gendarmerie de Médina Yoro Foulah a saisi, dans la nuit du 11 au 12 juin 2026, 102 grosses de cigarettes d'origine étrangère et une quantité de médicaments en vrac, lors d'une opération de lutte contre le trafic illicite au village de Diamanouta, dans la commune de Koulinto.



