L'ASER électrifie six nouvelles localités à Kaffrine

Six nouvelles localités des départements de Malem Hodar et de Koungheul, dans la région de Kaffrine, sont désormais raccordées au réseau électrique. La mise en service, effectuée vendredi soir par le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a été saluée par les populations bénéficiaires, qui y voient un levier pour améliorer leurs conditions de vie et dynamiser l'activité économique locale.







Devant les autorités administratives, les élus territoriaux et les chefs de village réunis pour l'occasion, le directeur général de l'ASER a inscrit ce raccordement dans une commande politique précise : « Nous sommes ici aujourd'hui pour mettre en service l'électricité dans ces localités, conformément aux instructions du chef de l'État, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, sous la conduite du Premier ministre Al Aminou Lo. » Il a précisé que cette opération s'inscrit dans la nouvelle politique sectorielle du ministère de l'Énergie et du Pétrole, destinée à accélérer le rythme de l'électrification en milieu rural.







Au-delà de la cérémonie, Jean Michel Sène a tenu à saluer le travail des entreprises ayant réalisé les infrastructures ainsi que l'appui des partenaires associés au projet. Mais il a également posé un constat sans détour sur l'ampleur du chantier restant : « Nous avons constaté que seulement 40% des localités du département de Malem Hodar sont actuellement électrifiées. » Une situation que l'ASER promet de corriger progressivement, en assurant que d'autres villages seront connectés dans le cadre des projets en cours.







Cette opération s'inscrit dans la trajectoire fixée par le Programme national d'électrification rurale (PNER), dont l'objectif est d'atteindre l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2029. Sur le terrain, l'enthousiasme était palpable : les habitants des localités concernées ont exprimé leur soulagement après des années d'attente, espérant que la lumière apportera aussi un nouveau souffle économique à leurs villages.



