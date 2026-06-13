« On l'avait fait en 2002 » : El Hadji Diouf lance un défi à la Franc

El Hadji Ousseynou Diouf a rejoint la tanière des Lions du Sénégal à New Brunswick, dans le New Jersey, à trois jours de l'entrée en lice du Sénégal à la Coupe du monde 2026 face à la France, mardi à 19h GMT.

Dans une vidéo publiée par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), la légende du football sénégalais, grand artisan de la victoire historique du Sénégal contre la France en 2002, a adressé un message de mobilisation au peuple sénégalais : « On l'avait fait en 2002 et cette année on le fera tous ensemble… Fawoone, Nawoone ! »



