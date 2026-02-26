Connectez-vous
Surpopulation carcérale : Saint-Louis et Kédougou parmi les régions les plus critiques

Jeudi 26 Février 2026

Le Sénégal dispose de 37 établissements pénitentiaires répartis en quatre catégories (MAC, maisons d’arrêt, maisons de correction et camps pénaux), dont plus de 21 % sont concentrés dans la région de Dakar.

Selon le rapport 2024 de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), le pays fait face à un surpeuplement carcéral alarmant avec un taux d'occupation national de 140 %, soit 13 685 détenus pour une capacité réelle de 9 768 places. Cette promiscuité est critique dans la région de Kédougou (195 %), suivie de Saint-Louis (178 %) et Dakar (166 %), alors que seules les régions de Sédhiou, Fatick et Ziguinchor affichent des taux inférieurs à 100 %.

Parallèlement à cette surpopulation, le personnel pénitentiaire, composé de 2 244 agents (dont seulement 16,1 % de femmes), souffre d'un déficit de couverture préoccupant.

Avec un ratio d'un surveillant pour 11 détenus, le Sénégal est très loin des normes des Nations Unies qui préconisent un agent pour deux détenus. Ce déséquilibre entre l'effectif carcéral et les ressources humaines, accentué par l'étroitesse des infrastructures dans des zones comme Matam ou Sédhiou qui n'ont qu'un seul établissement, fragilise l'offre et la sécurité au sein du système pénitentiaire sénégalais.
 

MS/NDARINFO
 


