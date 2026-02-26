Connectez-vous
Sécurité : Me Bamba Cissé annonce une vague d'inaugurations de commissariats à Dakar, Thiès et Kaffrine

Jeudi 26 Février 2026

Sécurité : Me Bamba Cissé annonce une vague d'inaugurations de commissariats à Dakar, Thiès et Kaffrine

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Me Bamba Cissé, a annoncé ce jeudi 26 février 2026 l'inauguration prochaine de plusieurs infrastructures policières dans les régions de Dakar, Thiès et Kaffrine. S'exprimant lors de l'ouverture du nouveau commissariat de Dalifort Forail, le ministre a précisé que ces réalisations incluent le commissariat de Touba Tawfèkh, le poste de police de Sicap Mbao, ainsi que des chantiers à Kaffrine et Thiès.

Ce programme de modernisation, qui prévoit également la réhabilitation du commissariat central de Dakar, s'inscrit dans l'axe stratégique de la Direction Générale de la Police Nationale visant à densifier le maillage sécuritaire et à améliorer le cadre de travail des agents.
 

Le nouveau commissariat de Dalifort Forail a été conçu pour apporter une réponse adéquate aux défis sécuritaires spécifiques de cette zone de la banlieue dakaroise, marquée par la délinquance urbaine, les trafics illicites et l'insécurité routière. Me Bamba Cissé a souligné que ce service de proximité facilitera l'accès des citoyens aux prestations administratives tout en instaurant un climat de confiance entre la Police nationale et les populations. À cette occasion, le ministre a exhorté les habitants à une collaboration étroite, notamment en signalant les comportements suspects sur les réseaux sociaux, rappelant que la sécurité est une responsabilité partagée.
 

MS/NDARINFO
 


