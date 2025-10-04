Saint-Louis : le gouverneur juge « globalement positif » le bilan de la gestion des inondations 2025

Le gouverneur de la région Al Hassan Sall, a tiré vendredi un bilan « globalement positif » de la gestion des inondations 2025, soulignant un travail d’équipe accompli par les services techniques et de sécurité sous la supervision de l’autorité administrative.



« Globalement, pour la gestion des inondations dans la région, on peut considérer que le bilan est positif », a-t-il déclaré lors de la réunion du Comité régional de gestion des inondations consacrée à l’évaluation de l’hivernage.



Il a salué l’action conjointe des sapeurs-pompiers, de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) et de la SONAGED, qui a permis de traiter l’ensemble des sites inondables identifiés. Seul un nombre « assez minime » de sites endémiques reste encore sous traitement, dont celui de Pikine, dans la commune de Saint-Louis.



Al Hassan Sall a indiqué que plusieurs établissements scolaires ont déjà été assainis, mais qu’une dizaine reste en cours de traitement à Saint-Louis, Podor et Dagana. Parallèlement, des opérations de saupoudrage, désinfection et désinsectisation sont menées par le service d’hygiène, dans le cadre de la lutte préventive contre la fièvre de la vallée du Rift.



Le gouverneur a enfin magnifié l’appui du génie militaire qui a réalisé plusieurs digues de protection dans le nord du pays, avant d’appeler au renforcement du dispositif sur certains sites sensibles.



