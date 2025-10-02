Saint-Louis : plus de 15 familles relogées dans le cadre du projet SERRP

Dans le cadre du Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP), plus de quinze familles ont été relogées ce mercredi.



Depuis 2024, le projet a permis à plus de 165 ménages affectés d’accéder à un nouveau logement, soit environ 50 % du total prévu.





Selon l’expert en sauvegarde sociale du SERRP, le processus de relogement se poursuivra de manière progressive, au rythme de l’achèvement des logements en construction dans les prochains mois.





Les bénéficiaires ont salué cette initiative, exprimant leur grand soulagement et leur espoir de pouvoir désormais reconstruire leur vie dans de meilleures conditions.



