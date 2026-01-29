Sanctions de la CAF : Pape Bouna Thiaw décline la cagnotte citoyenne et prône la solidarité sociale

Ce jeudi 29 janvier 2026, le Jury disciplinaire de la CAF a frappé fort en suspendant le technicien sénégalais pour cinq matches officiels. L'instance lui reproche un comportement antisportif et une atteinte à l'image du football. Face à cette sanction jugée disproportionnée par de nombreux observateurs, une cagnotte spontanée lancée sur les réseaux sociaux a franchi la barre des deux millions de FCFA en seulement quelques heures.



L'appel au cœur du sélectionneur



Malgré l'ampleur de cette solidarité, Pape Bouna Thiaw a choisi de décliner l'offre financière. Dans un message empreint de gratitude publié sur Instagram, il a invité les donateurs à prioriser les plus démunis : « Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin ».





Tout en se disant touché « au cœur » par cet amour quotidien, le coach des Lions a insisté pour qu'aucune cagnotte ne soit organisée en son nom. Ce geste de détachement renforce l'aura de Pape Bouna Thiaw auprès d'une opinion publique déjà acquise à sa cause, transformant cette épreuve disciplinaire en un véritable moment de communion nationale derrière le slogan « Sénégal Rek ».





MS/NDARINFO

