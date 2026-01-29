Connectez-vous
Sanctions de la CAF : Pape Bouna Thiaw décline la cagnotte citoyenne et prône la solidarité sociale

Jeudi 29 Janvier 2026

Un élan de générosité freiné par la dignité du sélectionneur. Alors que le peuple sénégalais se mobilisait massivement pour l'aider à payer une amende record de 100 000 dollars (environ 54 millions de FCFA) infligée par la Confédération africaine de football (CAF), Pape Bouna Thiaw a officiellement demandé l’arrêt de la collecte de fonds.


Ce jeudi 29 janvier 2026, le Jury disciplinaire de la CAF a frappé fort en suspendant le technicien sénégalais pour cinq matches officiels. L'instance lui reproche un comportement antisportif et une atteinte à l'image du football. Face à cette sanction jugée disproportionnée par de nombreux observateurs, une cagnotte spontanée lancée sur les réseaux sociaux a franchi la barre des deux millions de FCFA en seulement quelques heures.

L'appel au cœur du sélectionneur

Malgré l'ampleur de cette solidarité, Pape Bouna Thiaw a choisi de décliner l'offre financière. Dans un message empreint de gratitude publié sur Instagram, il a invité les donateurs à prioriser les plus démunis : « Si je comprends et apprécie cet élan de générosité, je vous invite à rediriger ces fonds vers des causes plus urgentes, au profit de ceux qui en ont véritablement besoin ».


Tout en se disant touché « au cœur » par cet amour quotidien, le coach des Lions a insisté pour qu'aucune cagnotte ne soit organisée en son nom. Ce geste de détachement renforce l'aura de Pape Bouna Thiaw auprès d'une opinion publique déjà acquise à sa cause, transformant cette épreuve disciplinaire en un véritable moment de communion nationale derrière le slogan « Sénégal Rek ».


MS/NDARINFO
 

