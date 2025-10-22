Sénégal : 277 cas de Fièvre de la Vallée du Rift et 7 cas de Mpox recensés (Ministère de la Santé)

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a annoncé mardi que le Sénégal a enregistré 277 cas confirmés de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) depuis le début de l’épidémie, dont 22 décès et 207 guérisons.





La région de Saint-Louis reste la plus touchée, avec 240 cas, dont 126 dans le district de Richard-Toll. Des cas ont également été signalés dans les régions de Matam (13 cas), Louga (12 cas), Fatick (8 cas), Dakar (2 cas) et Kaolack (2 cas).





Concernant l’épidémie de Mpox, le ministère fait état de 7 cas confirmés et 2 cas probables, tous localisés dans la région de Dakar, depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025.



À ce jour, 8 patients sont guéris et aucun décès n’a été enregistré. 30 personnes contacts sont actuellement suivies par les services sanitaires.





