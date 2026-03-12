Sénégal : La police alerte sur l'arrivée du carfentanil, une drogue mortelle

La Police nationale du Sénégal tire la sonnette d'alarme. Lors de la présentation de son bilan annuel ce jeudi 12 mars 2026, le commissaire principal Elhadji Baïty Sène a révélé l'apparition d'une menace inédite sur le territoire national : le carfentanil.



Cet opioïde synthétique, d'une puissance exceptionnelle et potentiellement mortelle, a été identifié pour la première fois dans le pays après une saisie effectuée le 26 février dernier par le commissariat de Grand Yoff.





Au-delà de cette découverte inquiétante, les chiffres de l'année 2025 témoignent d'une activité intense des services de lutte contre les stupéfiants. Si la saisie de cocaïne a baissé, la police note une « hausse critique » des drogues de synthèse et des nouvelles substances en milieu urbain. Les saisies de chanvre indien ont bondi de 21,43 % (dépassant les 5 tonnes), tandis que le haschich a connu une augmentation spectaculaire.





Les autorités s'inquiètent particulièrement de la prolifération de substances transformées comme le kush, le synx ou l'ecstasy, qui semblent remplacer les drogues traditionnelles chez les consommateurs.





MS/NDARINFO





