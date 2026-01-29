Connectez-vous
Sénégal-Maroc : La détention des 18 supporters sénégalais prolongée suite à une grève des avocats

Jeudi 29 Janvier 2026

Le soulagement n’est pas encore d'actualité pour les supporters des Lions de la Teranga détenus au Maroc. Prévue ce jeudi 29 janvier devant le tribunal de première instance de Rabat, l’audience des 18 Sénégalais poursuivis pour « hooliganisme » a été renvoyée au jeudi 5 février 2026 en raison d'un mouvement de grève des avocats marocains.


C’est le deuxième report consécutif dans cette affaire qui cristallise les tensions après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal le 18 janvier dernier. Initialement interpellés au nombre de 19, les prévenus, parmi lesquels figurent des membres du « 12ᵉ Gaindé » venus du Sénégal, d'Europe et un ressortissant franco-algérien, sont maintenus en détention provisoire dans les prisons marocaines depuis maintenant onze jours.
 

Les faits reprochés concernent des actes de vandalisme présumés ayant émaillé la fin de rencontre électrique au stade de Rabat. Alors que le Sénégal fêtait son titre, ces supporters ont été ciblés par une procédure pour « hooliganisme ».

Le collectif de défense espère un dénouement lors de la prochaine audience, mais ce nouveau délai prolonge l'angoisse des familles et des associations de supporters qui réclament la libération de leurs membres.

