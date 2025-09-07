Seyni Mbaye Ndiaye rejoint la Tanière des Lions

Le défenseur de l’équipe nationale locale, Seyni Mbaye Ndiaye, a rejoint la Tanière en renfort à la veille du départ des Lions pour Kinshasa , a annoncé samedi la Fédération sénégalaise de football(FSF).



Très en verve lors du dernier Championnat d’Afrique des nations (CHAN), l’ancien défenseur de l’Union sportive de Gorée ( élite sénégalaise ) va honorer sa première sélection avec l’équipe nationale du Sénégal. Seyni Mbaye Ndiaye a récemment paraphé un contrat avec le club espagnol de Celta Vigo.



Le Sénégal effectue un déplacement périlleux, mardi, pour affronter la RDC en match comptant pour la huitième journée de ces qualifications. Le vainqueur de cette confrontation va faire un grand pas vers la qualification au Mondial 2026.

Les Lions quittent dans la matinée du dimanche.



APS



