19 candidats prêts à embarquer pour l'Espagne interceptés à Saint-Louis

Vendredi 26 Décembre 2025

19 candidats prêts à embarquer pour l'Espagne interceptés à Saint-Louis

La Division de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a porté un coup dur à un réseau opérant à Saint-Louis. Les principaux organisateurs, Mouhamadou Mballo et Cheikh Tidiane Ba, ont été déférés devant le Pool judiciaire financier le 24 décembre, poursuivis pour "tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et association de malfaiteurs".
 

Une opération nocturne dans trois quartiers

L'opération, menée dans la nuit du 22 au 23 décembre, a ciblé les quartiers de Khar Yallah, Pikine et Cité Niakh. Elle a permis l'arrestation de Mouhamadou Mballo avec deux candidats à l'émigration.
 

Quinze autres candidats sénégalais ont été découverts dans une maison d'attente, prêts à embarquer vers l'Espagne moyennant des paiements compris entre 500 000 et 600 000 FCFA chacun, soit un total estimé à près de 10 millions de FCFA pour l'ensemble du groupe.
 

Aveux du capitaine de la pirogue

Cheikh Tidiane Ba, interpellé à son domicile, a reconnu son rôle logistique ainsi que sa fonction de capitaine de la pirogue. La pirogue et les moteurs ont été saisis et placés sous scellés comme pièces à conviction
.

Les 19 candidats à l'émigration ont été remis en liberté après audition, tandis que les deux organisateurs du réseau demeurent en détention dans l'attente de leur jugement.
 

Un coup porté aux réseaux de passeurs

Cette opération de la DNLT s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'émigration irrégulière et les réseaux de passeurs qui profitent de la vulnérabilité des candidats au départ. Les montants collectés par les organisateurs témoignent de l'ampleur du business lucratif que représente le trafic de migrants.
 

Le démantèlement de ce réseau intervient quelques jours après la tragédie de Joal où une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration avait échoué sur les côtes avec un bilan de 12 morts, rappelant les dangers mortels de ces traversées clandestines.
 

LIRE AUSSI :
 




 


