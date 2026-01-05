Connectez-vous
Sonko promet 50 à 75 milliards pour la Sonacos et porte l'objectif d'achat à 450 000 tonnes d'arachide

Lundi 5 Janvier 2026

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé dimanche la mobilisation de 50 à 75 milliards de francs CFA pour permettre à la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes d'arachide au lieu des 250 000 tonnes initialement prévues, lors d'une tournée de suivi de la campagne de commercialisation dans le bassin arachidier.

"Nous avons besoin de 106 milliards pour que la Sonacos puisse acheter 250 000 tonnes. J'ai instruit la Sonacos d'acheter 450 000 tonnes au lieu des 250 000 tonnes. Donc malgré la situation que nous avons trouvée ici, nous mobiliserons 50 à 75 milliards pour les investir dans la Sonacos afin qu'elle puisse acheter la production et les semences", a indiqué le chef du gouvernement devant des agriculteurs du bassin arachidier.

Face aux producteurs soucieux qui peinent à écouler leurs productions, Ousmane Sonko a tenté de rassurer en reconnaissant les difficultés rencontrées. "Certaines choses découlent de défaillances dans nos services", a-t-il admis, tout en appelant à la patience.

"Dans les prochains jours vous verrez les mesures que nous avons prises pour que la production d'arachide soit achetée le plus rapidement", a promis le Premier ministre aux agriculteurs, soulignant que tout ne peut être réglé en un jour.

Le chef du gouvernement a également annoncé le déploiement de nouveaux programmes qui seront élaborés de concert avec les agriculteurs, sans toutefois préciser la nature de ces initiatives.

Cette intervention du Premier ministre intervient dans un contexte de tension dans le bassin arachidier où de nombreux producteurs éprouvent des difficultés à commercialiser leur production de la campagne en cours.

L'arachide constitue l'une des principales cultures de rente du Sénégal et fait vivre des centaines de milliers de familles dans le bassin arachidier qui s'étend principalement dans les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel et une partie de Thiès.

La Sonacos (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal) est la principale structure publique chargée de l'achat et de la transformation de l'arachide au Sénégal.

MS
 


