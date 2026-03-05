Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko fixe l'échéance du 30 avril pour la nouvelle politique agricole

Jeudi 5 Mars 2026

Souveraineté alimentaire : Ousmane Sonko fixe l'échéance du 30 avril pour la nouvelle politique agricole

Le Premier ministre Ousmane Sonko a fixé un ultimatum au ministre de l’Agriculture, Mabouba Diagne, pour la finalisation de la "nouvelle politique agricole et agro-industrielle" du Sénégal. Ce document stratégique, véritable référentiel conforme à la loi d’orientation agrosylvopastorale, devra être soumis au gouvernement d'ici au 30 avril 2026. L'objectif est clair : accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires en misant sur la modernisation, le développement durable et la digitalisation des filières.
 

Malgré des campagnes 2024-2026 jugées satisfaisantes grâce à des subventions record — respectivement 120 et 130 milliards FCFA —, Ousmane Sonko a pointé du doigt un fléau persistant : les pertes post-récoltes, qui oscillent entre 30 et 40 %.

Face à ce "gâchis" économique, le Premier ministre a instruit le ministre du Commerce d'élaborer, en urgence, une stratégie d'absorption des besoins de stockage répartie sur les huit pôles-territoires du pays. Cette réforme structurelle devra impliquer une synergie entre les ministères de l'Économie, des Finances et des Collectivités territoriales pour doter le Sénégal d'infrastructures de conservation adaptées aux ambitions de souveraineté alimentaire.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.