Starlink au Sénégal : une hausse de près de 43 % annoncée sur le forfait résidentiel.







Pour justifier cette restructuration de sa grille tarifaire, l'entreprise met en avant les investissements structurels consentis pour l'extension de ses infrastructures et l'augmentation globale de la capacité de son réseau de satellites en orbite basse. La direction de la firme indique que cette mise à jour technique vise à améliorer la stabilité du signal, à réduire la latence et à offrir un débit adapté aux usages intensifs.



L'application de cette nouvelle tarification est programmée pour entrer en vigueur à compter du 18 juin 2026, s'appliquant automatiquement dès le cycle de facturation suivant cette date pour l'ensemble des abonnés résidentiels. L'opérateur précise que les clauses de service demeurent inchangées quant au volume de données, qui reste illimité pour les flux à haut débit tels que le streaming en ultra haute définition (4K), les jeux en réseau ou les visioconférences.





MS/NDARINFO

L' opérateur de connectivité par satellites Starlink , filiale du groupe SpaceX, a annoncé une révision à la hausse des tarifs de ses abonnements internet au Sénégal. À travers une note d'information adressée à ses usagers, la compagnie indique que le coût du forfait résidentiel standard connaîtra une augmentation lors des prochains cycles de facturation. Fixé initialement à 30 000 francs CFA par mois depuis l'ouverture commerciale officielle des services dans le pays, le tarif mensuel s'tablira désormais à 42 995 francs CFA, représentant une hausse de près de 43 % de la redevance de base.Pour justifier cette restructuration de sa grille tarifaire, l'entreprise met en avant les investissements structurels consentis pour l'extension de ses infrastructures et l'augmentation globale de la capacité de son réseau de satellites en orbite basse. La direction de la firme indique que cette mise à jour technique vise à améliorer la stabilité du signal, à réduire la latence et à offrir un débit adapté aux usages intensifs. Starlink évoque également une hausse significative de la demande sur le marché national et une augmentation globale de ses coûts opérationnels à l'échelle mondiale pour motiver ce réajustement budgétaire.L'application de cette nouvelle tarification est programmée pour entrer en vigueur à compter du 18 juin 2026, s'appliquant automatiquement dès le cycle de facturation suivant cette date pour l'ensemble des abonnés résidentiels. L'opérateur précise que les clauses de service demeurent inchangées quant au volume de données, qui reste illimité pour les flux à haut débit tels que le streaming en ultra haute définition (4K), les jeux en réseau ou les visioconférences.MS/NDARINFO