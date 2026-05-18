NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Starlink au Sénégal : une hausse de près de 43 % annoncée sur le forfait résidentiel.

Lundi 18 Mai 2026 - 08:34

Starlink au Sénégal : une hausse de près de 43 % annoncée sur le forfait résidentiel.
L'opérateur de connectivité par satellites Starlink, filiale du groupe SpaceX, a annoncé une révision à la hausse des tarifs de ses abonnements internet au Sénégal. À travers une note d'information adressée à ses usagers, la compagnie indique que le coût du forfait résidentiel standard connaîtra une augmentation lors des prochains cycles de facturation. Fixé initialement à 30 000 francs CFA par mois depuis l'ouverture commerciale officielle des services dans le pays, le tarif mensuel s'tablira désormais à 42 995 francs CFA, représentant une hausse de près de 43 % de la redevance de base.

Pour justifier cette restructuration de sa grille tarifaire, l'entreprise met en avant les investissements structurels consentis pour l'extension de ses infrastructures et l'augmentation globale de la capacité de son réseau de satellites en orbite basse. La direction de la firme indique que cette mise à jour technique vise à améliorer la stabilité du signal, à réduire la latence et à offrir un débit adapté aux usages intensifs. Starlink évoque également une hausse significative de la demande sur le marché national et une augmentation globale de ses coûts opérationnels à l'échelle mondiale pour motiver ce réajustement budgétaire.

L'application de cette nouvelle tarification est programmée pour entrer en vigueur à compter du 18 juin 2026, s'appliquant automatiquement dès le cycle de facturation suivant cette date pour l'ensemble des abonnés résidentiels. L'opérateur précise que les clauses de service demeurent inchangées quant au volume de données, qui reste illimité pour les flux à haut débit tels que le streaming en ultra haute définition (4K), les jeux en réseau ou les visioconférences. 


MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Africa NextGen Economist Prize : le Sénégalais Abdoulaye Ndiaye sacré meilleur jeune économiste d’Afrique à Kigali

16/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Congrès du 6 juin : le plan secret d'Ousmane Sonko pour restructurer le parti.

16/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Starlink au Sénégal : une hausse de près de 43 % annoncée sur le forfait résidentiel.

18/05/2026

Procédure judiciaire : l'état d'esprit de Pape Malick Ndour après son transfert en prison.

18/05/2026

Multiplication des foires à Saint-Louis : les commerçants locaux crient au scandale

18/05/2026

Rapport de la Cour des comptes : les détails de l'enquête financière sur l'affaire Intermaq Sénégal SA

18/05/2026

Mauritanie : la lune aperçue, la date de l'Aïd al-Adha fixée.

17/05/2026

Tabaski 2026 : la CMS annonce la célébration de la fête pour le mercredi 27 mai

17/05/2026