Tabaski 2026 : Saint-Louis annonce un besoin de 222 000 moutons

À moins de quarante jours de la Tabaski 2026, la région de Saint-Louis entre dans une phase active de préparation. Ce lundi 20 avril 2026, un Comité régional de développement (CRD), présidé par l’adjoint au gouverneur Sidy Guissé Diongue, a fixé l'objectif d'approvisionnement à 222 000 moutons pour l'ensemble du territoire régional.



Pour soutenir les opérateurs, une enveloppe de 351 millions FCFA a été mobilisée via le fonds d’appui à la stabilisation, bien que des efforts restent à fournir pour résorber certains impayés, notamment dans le département de Saint-Louis.





Sous l'égide du Dr Mouhamed Moustapha Sarr, directeur régional de l’Élevage, les autorités ont pris l'engagement de répondre aux préoccupations logistiques des acteurs.





Les doléances portent prioritairement sur l'aménagement des points de vente (éclairage, accès à l'eau) et le renforcement de la sécurité. Par ailleurs, la question de l’aliment de bétail demeure un défi majeur : les éleveurs réclament une augmentation des quotas et une baisse des prix des intrants afin de garantir des prix de vente accessibles aux fidèles pour l'Eid Al Kabir.



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