Tabaski : la Fondation Sénégal Solidaire recadre ses missions et privilégie le durable

La Fondation Nationale Sénégal Solidaire a observé, ces derniers jours, une affluence inhabituelle de citoyens et de courriers à son siège, motivée par des demandes d'aides ponctuelles pour la fête de la Tabaski. Face à cet afflux, l'institution a publié un communiqué clarifiant l'orientation de son action.





Elle rappelle que sa mission repose désormais sur le financement et l'accompagnement de projets structurants à fort impact social, se démarquant ainsi des pratiques passées centrées sur les subventions individuelles liées aux événements religieux ou sociaux.







Cette nouvelle orientation vise une transformation durable des conditions de vie des populations. La Fondation privilégie désormais les investissements dans des secteurs clés tels que la santé, l'éducation et l'autonomisation des femmes. L'objectif est de promouvoir une solidarité capable de générer des solutions à long terme plutôt que de répondre à des besoins éphémères, garantissant ainsi une meilleure équité et une transparence accrue dans l'allocation des ressources.







Toutefois, l'engagement envers les couches les plus vulnérables reste maintenu pour les cas de force majeure. L'institution précise que les dossiers relatifs aux maladies nécessitant des soins coûteux et aux urgences sociales critiques continuent d'être traités sans interruption. Pour préserver la dignité des citoyens et éviter les attentes non satisfaites, Sénégal Solidaire invite les demandeurs à ne plus se déplacer massivement pour des requêtes liées aux événements religieux.







MS/NDARINFO



