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Drame à Médina Yoro Foula : une collégienne de 13 ans se tue en tombant d'un arbre

Jeudi 7 Mai 2026 - 10:44

Drame à Médina Yoro Foula : une collégienne de 13 ans se tue en tombant d'un arbre

La commune de Kéréwane, située dans le département de Médina Yoro Foula, est sous le choc après le décès tragique d'une adolescente ce mercredi 6 mai 2026. La victime, identifiée sous les initiales A. Pouye, était une jeune fille de 13 ans, élève en classe de cinquième. Le drame s'est produit dans le village de Saré Modou, alors qu'elle s'était rendue en brousse pour cueillir des fruits sauvages.
 

Selon les témoignages recueillis, l'adolescente se trouvait en compagnie d'autres jeunes durant l'après-midi lorsqu'elle a décidé d'escalader un arbre. Malheureusement, elle a fait une chute violente. Évacuée en urgence par ses proches vers une structure sanitaire, la jeune fille a succombé à ses blessures au cours de son transfert, avant même d'avoir pu recevoir des soins hospitaliers.
 

La gendarmerie nationale, alertée aux environs de 20h30 après le constat du décès, a ouvert une enquête. Le corps sans vie de la collégienne a été acheminé au Centre hospitalier régional de Kolda pour une autopsie. Cet examen médico-légal est une étape indispensable pour permettre aux autorités judiciaires de déterminer officiellement les causes exactes de la mort et de délivrer l'autorisation d'inhumation.


MS/NDARINFO
 



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