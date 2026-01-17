Thiaw à Mané : « Ta retraite ne t'appartient pas, c'est au peuple de décider »

À la veille de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Maroc, Pape Thiaw a adressé un message fort à Sadio Mané. En conférence de presse ce samedi, le technicien sénégalais a refusé d'accepter l'idée que son leader technique quitte la scène internationale après ce tournoi.



« La décision de Sadio Mané de jouer sa dernière finale de CAN ne lui appartient pas, c'est au peuple de décider et on veut le voir continuer avec nous. On a encore besoin de lui », a déclaré le sélectionneur des Lions de la Téranga.



L'attaquant de 32 ans avait annoncé que cette CAN 2025 au Maroc serait sa dernière. Une déclaration qui avait ému tout un pays, mais que Pape Thiaw semble déterminé à contester.



Héros de la demi-finale contre l'Égypte grâce à son but décisif, Sadio Mané porte une nouvelle fois les espoirs de tout un peuple. Le numéro 10 sénégalais tentera dimanche de décrocher un deuxième sacre continental après le triomphe historique de 2022.

Depuis sa nomination à la tête de la sélection, Pape Thiaw ne cache pas son admiration pour la légende sénégalaise. Chaque conférence de presse est l'occasion de rendre hommage à celui qui incarne l'excellence du football sénégalais.



Face aux Lions de l'Atlas, dans leur antre de Rabat, le Sénégal aura besoin de toute la magie de son capitaine pour rééditer l'exploit de Yaoundé. Une victoire offrirait à Mané la plus belle des sorties — si sortie il doit y avoir.



MS/Ndarinfo

