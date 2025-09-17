Tivaouane : Un garçon de 12 ans meurt noyé dans un bassin de rétention d’eau à Ndome

Un garçon âgé de 12 ans est décédé par noyade mardi après-midi dans un bassin de rétention d’eau pluviale à Ndome, un village de la commune de Pire (Tivaouane, ouest), ont rapporté les services de secours. La victime, fils du chef du village de Ndome, se baignait avec des camarades vers 15 h 45, lorsqu’il aurait perdu l’équilibre et été englouti par les eaux. Ne sachant pas nager, il n’a pu se maintenir à la surface.



Alertés par le père du garçon, les Sapeurs-pompiers de Tivaouane sont intervenus rapidement. À leur arrivée, ils ont repêché le corps sans vie de l’adolescent en présence des gendarmes. La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.



Les bassins de rétention d’eau, creusés dans le cadre des travaux de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, attirent fréquemment les enfants à la recherche de fraîcheur. Leur profondeur, associée à l’absence de signalisation et de clôture de sécurité, les rend particulièrement dangereux, notamment en période de chaleur. Des cas similaires de noyade ont déjà été signalés dans plusieurs localités traversées par le tracé de l’autoroute.



