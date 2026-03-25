Transfert d'argent vers le Sénégal : Western Union, MoneyGram, Wave ou Remitly — comparatif complet des frais

Western Union et MoneyGram restent les deux références historiques du transfert international vers le Sénégal. Leurs réseaux d'agents couvrent l'ensemble du territoire national, y compris les zones rurales de la vallée du fleuve Sénégal, où les alternatives numériques peinent encore à s'implanter. Les frais appliqués varient selon le pays d'émission, le montant envoyé et le mode de paiement choisi — virement bancaire ou carte. Pour un envoi de 300 euros depuis la France, les frais oscillent généralement entre 5 et 12 euros selon la formule, avec une mise à disposition quasi instantanée en agence. Le retrait s'effectue sur présentation de la carte nationale d'identité et du code de transaction transmis par l'expéditeur.



