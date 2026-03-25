Transfert d'argent vers le Sénégal : Western Union, MoneyGram, Wave ou Remitly — comparatif complet des frais

SAINT-LOUIS, 25 mars 2026 — Les transferts d'argent de la diaspora représentent chaque année plusieurs milliers de milliards de francs CFA injectés dans l'économie sénégalaise. En 2026, la multiplication des plateformes de transfert — traditionnelles ou numériques — offre aux Sénégalais de l'étranger un choix plus large que jamais. Mais toutes les options ne se valent pas en matière de frais, de délais et de points de retrait, notamment dans les régions comme Saint-Louis.
Western Union et MoneyGram, la sécurité des réseaux établis
Western Union et MoneyGram restent les deux références historiques du transfert international vers le Sénégal. Leurs réseaux d'agents couvrent l'ensemble du territoire national, y compris les zones rurales de la vallée du fleuve Sénégal, où les alternatives numériques peinent encore à s'implanter. Les frais appliqués varient selon le pays d'émission, le montant envoyé et le mode de paiement choisi — virement bancaire ou carte. Pour un envoi de 300 euros depuis la France, les frais oscillent généralement entre 5 et 12 euros selon la formule, avec une mise à disposition quasi instantanée en agence. Le retrait s'effectue sur présentation de la carte nationale d'identité et du code de transaction transmis par l'expéditeur.
Wave et Wizall, la révolution numérique du transfert
Les plateformes de Mobile Money comme Wave et Wizall ont profondément modifié le paysage du transfert d'argent en Afrique de l'Ouest. Wave permet désormais de recevoir des transferts internationaux via des partenariats avec des opérateurs étrangers, à des frais nettement inférieurs à ceux des réseaux traditionnels. Wizall, adossé à plusieurs banques partenaires au Sénégal, propose également des solutions de réception directe sur portefeuille électronique, accessible depuis un simple téléphone. Ces options sont particulièrement adaptées aux bénéficiaires urbains ou périurbains disposant d'un smartphone, mais restent moins accessibles aux personnes âgées ou aux zones à faible couverture data.
Remitly et WorldRemit, les nouveaux entrants à surveiller
Des plateformes comme Remitly et WorldRemit gagnent rapidement des parts de marché sur le corridor Europe–Sénégal grâce à des frais très compétitifs et des taux de change transparents affichés avant confirmation. Elles permettent un virement direct sur compte bancaire ou sur portefeuille Wave, avec des délais inférieurs à 24 heures dans la majorité des cas. Leur principale limite reste l'absence de réseau physique de retrait cash au Sénégal, ce qui peut poser problème pour les bénéficiaires non bancarisés.
Quel critère pour trancher ?
Pour un bénéficiaire en zone rurale ou peu connecté, Western Union ou MoneyGram restent les options les plus fiables. Pour un bénéficiaire urbain avec un téléphone et un compte Wave, Remitly ou WorldRemit offrent les meilleures conditions tarifaires. Pour les petits montants fréquents entre proches, Wave international est désormais compétitif. Quelle que soit la plateforme choisie, les expéditeurs sont invités à comparer systématiquement les frais réels et le taux de change appliqué avant toute transaction.
MS/NI/CSS