UCAD : le collectif des amicales exige la transparence sur la mort d'Abdoulaye Ba

La tension reste vive à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) après le décès de l’étudiant en médecine Abdoulaye Ba. Alors que le défunt a été inhumé ce mardi, le Collectif des amicales dénonce une rétention d'informations concernant les causes réelles de sa mort. Selon Cheikh Ngom, membre du collectif, l’autopsie a été réalisée depuis hier, mais les autorités refusent toujours d’en publier les conclusions.





Le porte-parole des étudiants pointe un manque flagrant de transparence dans la gestion de ce dossier sensible. Cette opacité alimente l’inquiétude et la colère sur le campus, alors que les circonstances du décès d'Abdoulaye Ba font l'objet de versions contradictoires entre les témoins oculaires et les autorités sécuritaires.





En parallèle, le bilan des interpellations s'alourdit considérablement. Selon le collectif, plus de cent étudiants sont actuellement entre les mains de la police. Parmi eux figurent les principaux leaders syndicaux de l'université : Cheikh Atab Sagna (Médecine), Waly Faye (Droit) et Demba Kâ (Lettres).





Cette vague d'arrestations des présidents d'amicales est perçue par les étudiants comme une tentative de décapiter la contestation estudiantine. Le collectif exige la libération immédiate de ses membres et la publication sans délai du rapport d'autopsie pour que toute la lumière soit faite sur ce drame.





MS/NDARINFO



