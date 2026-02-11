Crise universitaire : la CESL exige la libération immédiate de tous les étudiants arrêtés

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) ne décolère pas. Dans un communiqué musclé publié ce mercredi, l’instance dirigeante des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) a vigoureusement réagi au point de presse conjoint animé par les ministres de l’Enseignement supérieur, de l’Intérieur et de la Justice.



La CESL qualifie les déclarations des autorités de « campagne de désinformation et de manipulation de l’opinion nationale ». Face à ce qu’ils nomment un « lexique abusif », les étudiants prennent à témoin les chefs religieux et les parents d’élèves. Selon eux, le discours gouvernemental tend à banaliser les « actes de barbarie » exercés sur les campus et travestit la réalité des faits.



L’amicale rejette fermement les « paroles diffamatoires » visant les syndicats estudiantins et rappelle la légitimité de leur combat. Pour la CESL, la crise actuelle découle d'un manque de respect des autorités et de l'application unilatérale de mesures sur les allocations de bourses, en totale contradiction avec les réglementations en vigueur.





Réaffirmant son caractère « purement apolitique », la coordination prévient que les intimidations et les mesures drastiques ne freineront pas leurs actions pour la dignité et la justice. Enfin, la CESL exige la libération immédiate et sans condition de tous les étudiants arrêtés, notamment les représentants de l'UCAD, dont l'arrestation a cristallisé les tensions.





