Urgent - "L'Iran dit non à Donald Trump" : Téhéran rejette le plan de cessez-le-feu américain

La République islamique d’Iran a officiellement rejeté la proposition de cessez-le-feu en 15 points soumise par l'administration Trump via la médiation du Pakistan. Relayé par la chaîne de télévision d’État Press TV, un haut responsable anonyme iranien a martelé que Téhéran « mettra fin à la guerre lorsqu'il le décidera et lorsque ses propres conditions seront remplies ».



Ce refus catégorique intervient dans un climat d'extrême tension militaire au Moyen-Orient, marqué par de nouveaux raids aériens d'Israël sur Téhéran et par le déploiement accéléré de parachutistes et de Marines américains dans la région pour muscler le dispositif de Washington.





En réponse à l'offre américaine, le pouvoir iranien a publié sa propre contre-proposition articulée autour d'un plan souverain en cinq points. Téhéran exige l'arrêt immédiat des assassinats de ses hauts responsables, des garanties de sécurité contre toute future agression militaire, le versement de réparations de guerre, la cessation des hostilités et l'exercice de la souveraineté totale de l'Iran sur le détroit d'Ormuz.



Cette dernière exigence — touchant au verrou stratégique des approvisionnements énergétiques mondiaux — ainsi que la demande de réparations financières s'annoncent d'ores et déjà inacceptables pour la Maison Blanche, alors que les marchés mondiaux de l'énergie restent lourdement perturbés par le conflit.



MS/NDARINFO



